Мером Грозного став чотириюрідний брат Рамзана Кадирова

Міська дума Грозного обрала мером столиці чотириюрідного брата глави Чечні Рамзана Кадирова – 30-річного Хас-Магомеда Кадирова, йдеться в оприлюдненому рішенні міськдуми, датованому 29 березня 2021 року.

Хас-Магомед Кадиров 3 березня став тимчасовим виконувачем обов’язків мера. Його кандидатуру рекомендував Рамзан Кадиров.

У Грозненської міській думі на початку березня повідомляли, що нового мера оберуть на конкурсі, який триватиме 20 днів. Голосування за підсумками конкурсу мало бути таємним.

З листопада 2020 року Хас-Магомед Кадиров займав посаду керівника адміністрації глави і уряду Чечні. До цього працював секретарем регіональної Ради безпеки, в 2019 році був мером Аргуна. У 2017 році у віці 26 років керував поліцією Грозного.

Родичі Рамзана Кадирова займають різні керівні пости в Чечні, в тому числі його сестри, двоюрідні та чотириюрідні брати, дядьки, чоловіки сестер і дочок. Деякі з них призначені на високі посади на федеральному рівні. На звинувачення щодо просування своїх членів родини по службі Рамзан Кадиров раніше заявив, що йому за це не соромно, і його це не хвилює.

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