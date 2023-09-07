Головного силовика Чечні і свата Кадирова призначили відповідати за протидію екстремізму в МВС РФ

Міністра внутрішніх справ Чечні Руслана Алханова призначено на посаду заступника начальника головного управління з протидії екстремізму МВС Росії, відомого як Центр «Е».

Алханов очолював управління МВС Чечні протягом 19 років, до цього він був головою служби охорони Ахмата Кадирова – батька нинішнього лідера Чечні Рамзана Кадирова. Алханов та Рамзан – односельці. Крім того, 28-річний син Алханова Адам є чоловіком однієї з дочок глави Чечні Хадіжат. Торік він став віцепрем’єром Чечні.

Як пише проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», під час керівництва Алхановим міністерство внутрішніх справ Чечні активно практикувало викрадення та тортури людей, а також переслідування противників режиму Рамзана Кадирова. При цьому глава МВС публічно виправдовував такі заходи.

У грудні 2022 року Руслан Алханов потрапив під санкції Канади за причетність до систематичних порушень прав людини та підтримку війни проти України.