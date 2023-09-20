Кадиров заявив, що живий і здоровий, а в лікарні в Москві лежить його дядько

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі прокоментував інформацію, що поширюється в низці ЗМІ, про його тяжку хворобу і перебування на лікуванні в Москві в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії.

«Я живий і здоровий і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби повинен підніматися галас? Хоча в цьому і є свій плюс – тепер аудиторія знає, які ЗМІ та які персони відверто брешуть своїм читачам», – йдеться в повідомленні.

Водночас голова Чечні підтвердив, що відвідував ЦКЛ у ході «робочого відрядження до Москви», але робив це у зв’язку з тим, що в лікарні лежить його дядько – Магомед Кадиров, «який уже почувається краще».

У телеграм-каналі Кадирова опубліковане відео з лікарняної палати. На кадрах поруч із Кадировим стоїть його найближчий соратник, депутат Держдуми Росії Адам Делімханов.

Чутки про те, що 46-річний Рамзан Кадиров серйозно хворий, періодично з’являються у ЗМІ з початку року. Низка журналістів звертали увагу на надмірну підпухлість обличчя керівника Чечні, що могла з’явитися, за припущеннями, після лікування від онкологічного захворювання або захворювання нирок. Сам Кадиров кілька разів заперечував інформацію щодо погіршення стану свого здоров’я.

Минулого тижня російське видання «Верстка» повідомило, що з початку вересня літак, що належить Кадирову, тричі літав до Москви, і після останнього разу до Грозного не повертався.

У свою чергу, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, ймовірно, пов’язаний з російськими правоохоронними органами, з посиланням на свої джерела повідомляв, що до Центральної клінічної лікарні в Москві з’їжджаються автомобілі з чеченськими номерами і їх пропускають на територію без огляду.

Голова Чечні є одним із найбільших прихильників війни Росії проти України, при цьому він кілька разів дозволяв собі критику на адресу Міноборони Росії.

Також Кадиров раніше підтримував засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який у червні здійснив спробу заколоту проти російського військового керівництва і загинув у серпні за нез’ясованих поки обставин. Незадовго до заколоту між Кадировим та Пригожиним сталася сварка.