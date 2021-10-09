22-річну ​​дочку Рамзана Кадирова призначили міністром культури Чечні

Старша дочка голови регіону Росії Чечні Рамзана Кадирова стала міністром культури республіки. Про призначення 22-річної Айшат Кадирової повідомив на своїй сторінці в інстаграмі голова регіонального парламенту Магомед Даудов.

Айшат Кадирова до цього обіймала посаду першого заступника міністра культури, її призначили на цю посаду 2 вересня 2020 року.

До цього старша дочка Кадирова була відома як голова модного дому Firdaws. Презентації колекцій цього бренду проходили в Парижі, Дубаї, Москві і Грозному.

У Чечні різні керівні посади обіймають родичі Рамзана Кадирова, зокрема його сестри, двоюрідні і чотириюрідні брати, дядьки, чоловіки сестер і дочок. 21-річна дочка Кадирова Хадижат призначена головою департаменту дошкільної освіти мерії Грозного.

Всього, за даними проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, державні посади в різний час обіймали близько 100 родичів Кадирова.

У березні на звинувачення в просуванні кар’єрними сходами членів своєї сім’ї та інших родичів Рамзан Кадиров заявив: «Мені не соромно, якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я справляюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, головою району, головою адміністрації або головою уряду? Мене це мало хвилює».

У липні 2020 року державний департамент США запровадив нові санкції проти Кадирова за тортури, позасудові страти й інші порушення прав людини. Санкції також стосуються дружини голови Чечні Медні Кадирової і його дочок.