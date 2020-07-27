Кадиров заявляє, що йому треба дати Нобелівську премію «за перемогу над тероризмом»

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вважає несправедливими санкції Держдепартаменту США щодо себе, бо він досягнув успіху в боротьбі з міжнародним тероризмом. Про це Кадиров сказав в ефірі телеканалу «Росія 1» 26 липня.

«Ми зупинили війну, знищили міжнародний тероризм. Нобелівську премію мені треба дати за перемогу над тероризмом, а вони, навпаки, мене під санкції. Несправедливо», – сказав Кадиров.

Він додав, що США «не можуть нічого зробити» на Близькому Сході, «а ми завдяки президенту Володимиру Путіну навели порядок, мирно живемо, розвиваємося».

20 липня США внесли Рамзана Кадирова до списку санкцій за серйозне порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову і дочок Айшат і Каріну Кадирових.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на в’їзд у країну і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше проти Кадирова запровадили економічні санкції.

У відповідь на заяву Держдепартаменту Рамзан Кадиров виклав у телеграм-каналі свою фотографію з двома кулеметами і написав: «Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!»

Пізніше голова Чечні заявив, що жителі республіки готові увійти слідом за ним у «чорний список», в який його вніс Держдепартамент США.