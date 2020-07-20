Держдепартамент США оголосив про нові санкції проти лідера Чечні Кадирова

Державний департамент США 20 липня запровадив додаткові санкції проти Рамзана Кадирова, голови Чеченської республіки в складі Росії, «за численні грубі порушення прав людини».

Як заявив Держдепаратмент, упродовж понад десятка років підтримуваний Москвою лідер російського регіону на Північному Кавказі несе відповідальність за зловживання, включаючи вбивства і тортури.

Санкції також поширюються на дружину чеченського лідера Медні Кадирову і його дочок – Айшат і Каріну Кадирових. Санкції передбачають, зокрема, заборону на в’їзд в США і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше стосовно Кадирова були введені економічні санкції.

У повідомленні Держдепартаменту США є заклик до інших країн вжити схожих заходів щодо Рамзана Кадирова.

Також Держдепартамент висловив стурбованість тим, що Кадиров використовує пандемію коронавірусу як привід для здійснення нових порушень прав людини в Чечні.

Сам Кадиров відреагував на останні санкції у своєму Telegram-каналі словами: «Помпео, ми приймаємо бій. Це буде цікаво».

Вашингтона вже застосував кілька рівнів санкцій проти Кадирова і його соратників.

Правозахисні організації та міжнародні спостерігачі пов’язують персону Кадирова із жахливими зловживаннями щодо ЛГБТІ, правозахисників, ЗМІ та будь-яких засобів інакомислення проти авторитарного і корумпованого правління чеченського лідера.