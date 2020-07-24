Кадиров заявив про запровадження «санкцій» проти Помпео у відповідь на нові обмеження США

Голова Чеченської республіки Росії Рамзан Кадиров заявив про запровадження «санкцій» та «блокування рахунків» державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео в Чечні. Про це він сказав на нараді в уряді, повідомляє служба Радіо Свобода Кавказ.Реалії з посиланням на чеченський державний телеканал «Грозний» увечері 24 липня.

«Заявляю про включення його (Помпео – редю) у всі санкції, яка в нас є в республіці, впритул до заблокування всіх його рахунків. Те ж саме вони зробили проти мене», – сказав Кадиров.

Він також зазначив, що скасовує запрошення Помпео в Чечню, яке 21 липня озвучив у соцмережах.

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«Якби навіть я в чомусь і був винен, до чого тут мої доньки, які мають свої родини, чому вони мають відповідати за батька? І в чому тут винна моя дружина, яка сидить вдома і нікуди не лізе, ні в яку політику?» – прокоментував голова Чеченської республіки внесення до санкційних списків США членів його родини.

20 липня Державний департамент США запровадив додаткові санкції проти Рамзана Кадирова, голови Чеченської республіки в складі Росії, «за численні грубі порушення прав людини».

Санкції також поширюються на дружину чеченського лідера Медні Кадирову і його дочок – Айшат і Каріну (Хадіжат) Кадирових. Санкції передбачають, зокрема, заборону на в’їзд в США і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше стосовно Кадирова були введені економічні санкції.