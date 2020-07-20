В Офісі президента заявили, що не бачать сенсу коментувати заяву Кадирова

У Офісі президента України заявили агентству «Інтерфакс-Україна», що не бачать сенсу коментувати чи обговорювати заяву глави Чечні Рамзана Кадирова.

«Будь-хто у сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів. Тому викликає певний подив така наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати факту особистого повідомлення глави суб’єкта федерації сусідньої країни надзвичайне значення», – мовиться у коментарі.

Як зазначили в ОП, у заяві Кадирова йдеться про такі аспекти міждержавних відносин, які є в компетенції виключно чинних президентів України та Росії.

«І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях», – заявили у Офісі президента.

Голова республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії Рамзан Кадиров знову вимагає від президента України Володимира Зеленського вибачень, добрих відносин із «Великою Росією» і обіцянки президентові Росії Володимирові Путіну закінчити «громадянську війну на сході України». Кадиров нагадав, що Зеленський, який уже колись мусив вибачатися перед Кадировим за сюжет одного гумористичного відеоролика часів до свого президентства, тепер має знову підтвердити свої вибачення або «відповісти» перед ним.

Приводом стала частина інтерв’ю Володимира Зеленського, вже як президента, журналістові Дмитрові Гордону ще наприкінці грудня 2018 року, яку Рамзан Кадиров теж оприлюднив. У сюжеті Зеленський розповідає, як мусив був раніше вибачатися перед Кадировим через один із відеороликів: «Там навіть мова не про нього йшла, була якась нарізка відео, і в цю нарізку потрапило відео, де плакав Рамзан Кадиров. Мені подзвонили з цього приводу: мовляв, що ви думаєте, як відреагує мусульманський світ. Я відповів, що не знаю, в чому там суть, перегляну цю історію. Тому що тема релігії – дуже тонка тема… і мені не хотілося б на ґрунті релігії кого-небудь ображати. І я сказав, що якщо наші хлопці образили когось із мусульманського світу, адже вони могли не подумати, не знати, то я за них хочу попросити вибачення».

Ідеться про ситуацію, що сталася ще 2014 року: тоді в одній із гумористичних передач студії «Квартал 95», яку Зеленський очолював, з’явився сюжет, у якому в уста Кадирова, який у кадрі втирав сльози під час мусульманської молитви, були вставлені інші слова; після того Зеленський мусив вибачитися.

Під час дебатів Володимира Зеленського і Петра Порошенка перед другим туром президентських виборів 2019 року Порошенко дорікнув Зеленському за це вибачення в контексті інших його попередніх заяв, що були зневажливими до України; Зеленський тоді відповів лише, що з Кадировим «ніколи не спілкувався», але конкретно щодо вибачення не відповів.

Після перемоги Зеленського наступними днями Кадиров привітав його і побажав діяти задля «єднання українського і російського народів».

Рамзан Кадиров, авторитарний керівник свого регіону, відомий, серед іншого, тим, що часто вимагає вибачень від тих, хто, на його думку, образив його самого чи його владу, як також владу Кремля. Мешканці Чечні відтак не мають іншого виходу, так само нерідко стається і з тими, хто перебуває в інших регіонах Росії.