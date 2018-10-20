Росія: інгуський старійшина назвав Кадирова пастухом, той приїхав до нього за вибаченням

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров приїхав у село Сурхахі в сусідньому регіоні Інгушетії за вибаченнями від одного з місцевих старійшин Мухажира Нальгієва. Він на акції протесту проти договору про кордон між двома республіками назвав Кадирова пастухом, повідомляє проект Радіо Свобода «Кавказ.Релії».

Кадиров приїхав у село ввечері 19 жовтня в супроводі охорони. Незабаром після його приїзду в селі зібралися близько тисячі місцевих жителів, повідомляє російське видання РБК з посиланням на активіста Ісмаїла Нальгієва.

Під час зустрічі Кадиров заявив, що ініціатива про передачу Чечні частини території Інгушетії виходила від керівника республіки Юнус-Бека Євкурова. Мухажир Нальгієв, зі свого боку, сказав Кадирову, що не задоволений його заявами про готовність нашкодити жителям Інгушетії, які приїдуть мітингувати в Чечню.

Після розмови, за словами Кадирова, обидва пробачили один одному і розійшлися.

Раніше Кадиров запропонував протестувальникам проти встановлення нового кордону між Чечнею й Інгушетією провести мітинги на територіях, які відійшли Чечні. Однак керівник регіону припустив, що після цього мітингувальники можуть не піти звідти живими.

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Так голова Чечні відреагував на образи на свою адресу з боку протестувальників у Магасі, які назвали його «пастухом».

26 вересня голови Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами, який не був чітко встановлений із часів розпаду Чечено-Інгуської АРСР в 1991 році. Документ викликав протести в Інгушетії: Чечні передається частина території Сунженського району, який в Інгушетії вважають своїм.

Акція протесту проти угоди про кордон почалася в столиці Інгушетії Магасі 4 жовтня. За словами її учасників, вона буде безстроковою.