Росія: протест в Інгушетії триватиме попри заборону влади – активіст

Акція протесту проти зміни кордонів республіки Інгушетія в Росії триватимуть попри те, що місцева влада не подовжила дозвіл на мітинг – про це російському виданню «Комерсант» заявив провідний активіст Сараждін Султигов.

За його словами, демонстрація в столиці республіки Магасі не припиниться 17 жовтня, коли збігає термін дозволу влади на проведення акції.

Мітинг у Магасі став одним із найбільших та найбільш тривалих акцій протесту на Північному Кавказі за останні роки. Його спричинило рішення керівництва республіки передати частину території сусідній Чечні.

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Протестувальники раніше висували вимоги відставки голови Інгушетії Юніс-Бека Євкурова та референдуму щодо умов угоди.

Керівники Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали 26 вересня договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами.

Документ передбачає обмін територіями, але багато людей в Інгушетії вважають, що йдеться про передачу земель Чечні без компенсації. 16 жовтня угода набула чинності.