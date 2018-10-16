Росія: угода про зміну чеченсько-інгуського кордону набула чинності – Даудов

Угода про зміну кордонів між Чеченською і Інгуською республіками Росії набула чинності 16 жовтня, заявив речник парламенту Чечні Магомед Даудов.

«Хочу зазначити, що встановлення кордонів жодним чином не означає розділення братських чеченського та інгуського народів. Навпаки, це буде сприяти подальшій інтеграції наших економік, зміцненню економічної і соціальної взаємодії, покращенню братніх зв’язків», – написав Даудов у соцмережах.

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Тим часом в столиці Інгушетії Магасі триває акція протесту, яка почалася 4 жовтня. Учасники вимагають За словами учасників акції, вони обрали вісьмох делегатів, які мають 16 жовтня взяти участь у переговорах із представником президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Олександром Матовніковим у П’ятигорську.

Протестувальники раніше висували вимоги відставки голови Інгушетії Юніс-Бека Євкурова та референдуму щодо умов угоди.

Керівники Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали 26 вересня договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами. Документ передбачає обмін територіями, але багато людей в Інгушетії вважають, що йдеться про передачу земель Чечні без компенсації.