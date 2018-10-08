Росія: в Інгушетії триває цілодобовий мітинг проти зміни кордонів із Чечнею

У столиці Інгушетії, місті Магас, учасники мітингу протесту проти угоди про обмін територіями з Чечнею перейшли 8 жовтня на новий майданчик, узгоджений із владою.

Акція триває біля будівлі телерадіокомпанії «Інгушетія». Раніше вона відбувалася поблизу республіканського парламенту. Влада оцінює поточне число учасників мітингу в 100 людей, проте на вихідних воно доходило до кількох тисяч.

Акція узгоджена до 15 жовтня з одним обмеженням: у нічний час вона має припинятися.

7 жовтня на мітингу виступив колишній президент Інгушетії Руслан Аушев, який заявив, що керівництво республіки зробило помилку, уклавши договір із Чечнею без обговорення.

Є суперечлива інформація про те, чи буде парламент республіки повторно розглядати угоду з Чечнею про зміну меж. Частина депутатів заявляє, що таке голосування відбудеться 8 жовтня.

Керівники Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали 26 вересня договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами. Документ передбачає обмін територіями, але багато людей в Інгушетії вважають, що йдеться про передачу земель Чечні без компенсації. Від 4 жовтня в Магасі тривала неузгоджена акція протесту.