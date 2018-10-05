Росія: тисячі інгушів вимагають відставки Євкурова, який підписав угоду про передачу земель Чечні

У столиці російського регіону Інгушетії, місті Магас, 5 жовтня другий день поспіль триває багатотисячний протест проти передачі сусідній Чечні частини території республіки. Демонстранти вимагають відставки керівника регіону Юнус-Бека Євкурова, який від імені Інгушетії підписав угоду з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

4 жовтня Євкуров оголосив, що підписав рішення про обмін територіями, за яке раніше, як він стверджує, проголосували депутати Народних зборів, парламенту Інгушетії. Він також натякнув на можливість силового придушення протестів, закликавши «тих, хто вдома, забрати своїх дітей і своїх старих у першу чергу». «Не кажіть завтра, що ви не знали, де вони перебували», – заявив Євкуров.

Депутати Народних зборів Інгушетії 4 жовтня заявили протестувальникам про фальсифікацію результатів голосування. За їхніми словами, 15 депутатів із 24 проголосували проти затвердження угоди.

Адвокат Калой Ахільгов, батько якого є депутатом парламенту Інгушетії й голосував проти затвердження угоди, заявляє, що в договорі між Євкуровим та Кадировим насправді йдеться не про обмін територіями, а про передачу Чечні 247 квадратних кілометрів Інгушетії без жодної компенсації.

26 вересня керівники Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали угоду про закріплення кордону між регіонами. Договір, як повідомляв про його зміст Євкуров, передбачає обмін територіями між республіками.

Інгушетія є невеликим за російськими мірками регіоном, у якому живуть менш як півмільйона людей. Столиця республіки Магас має населення всього дві з половиною тисячі людей і раніше була передмістям попередньої столиці Назрані, населення якої є меншим за 100 тисяч людей. Таким чином, у протесті в Магасі бере участь в кілька разів більше людей, ніж становить населення столиці.