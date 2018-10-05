Росія: в Інгушетії триває протест проти зміни кордонів із Чечнею

У столиці російського регіону Інгушетія, місті Магас, триває багатотисячний протест проти зміни кордонів Інгушетії з сусідньою Чечнею. Депутати Народних зборів (парламенту) Інгушетії 4 жовтня заявили протестувальникам про фальсифікацію результатів голосування, повідомляє проект Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За їхніми словами, 15 депутатів із 24 проголосували проти затвердження угоди, досягнутої між головами Інгушетії та Чечні наприкінці вересня. Лише п’ятеро підтримали ці домовленості, ще четверо зіпсували бюлетені. Депутати заявляють про намір провести нове голосування 5 жовтня.

Удень 4 жовтня голова Інгушетії Юнус-Бек Євкуров заявив, що 17 із 25 депутатів парламенту підтримали домовленості лідерів Інгушетії та Чечні.

Під час протестів 4 жовтня силовики стріляли в повітря, коли намагалися відтіснити людей від будівлі парламенту.

Адвокат Калой Ахільгов, батько якого є депутатом парламенту Інгушетії й голосував проти затвердження угоди, заявляє, що в договорі між Євкуровим та Кадировим насправді йдеться не про обмін територіями, а про передачу Чечні 247 квадратних кілометрів Інгушетії без жодної компенсації.

26 вересня керівники Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали угоду про закріплення кордону між регіонами. Договір, як повідомляв про його зміст Євкуров, передбачає обмін територіями між республіками.