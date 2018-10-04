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04 Жовтень 2018, Київ 13:55
Новини | Міжнародні

Росія: в Інгушетії на тлі протестів затвердили обмін територіями з Чечнею

Протест у столиці Інгушетії Магасі, 4 жовтня 2018 року

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Депутати Народних зборів (парламенту) російського регіону Інгушетії затвердили угоду про встановлення адміністративного кордону між сусіднім регіоном Чечнею та Інгушетією, підписану раніше главами республік. Рішення підтримали 17 депутатів, ще восьмеро були проти або утрималися.

Поблизу будівлі парламенту Інгушетії в столиці регіону, місті Магас, відбулася акція протесту проти обміну територіями. За даними Кавказ.Реалії, в ній взяли участь кілька сотень людей.

26 вересня керівники Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали угоду про закріплення кордону між регіонами. Договір передбачає обмін територіями між республіками. Активісти в Інгушетії стверджують, що договір невигідний їхньому краю.

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