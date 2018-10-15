Amnesty International заявляє про викрадення свого співробітника в Росії

У російському регіоні Інгушетія був викрадений співробітник міжнародної правозахисної організації Amnesty International Олег Козловський, який займався моніторингом протестів проти передачі земель Чечні. Про це 15 жовтня повідомляє сайт міжнародної організації.

6 жовтня, на наступний день після прибуття Козловського в Магас до нього в готель прийшов чоловік і під приводом зустрічі з одним із організаторів протестів заманив його до свого автомобіля. Козловського вивезли за місто, роздягли і стали бити.

«Вони приставили пістолет до моєї голови і сказали, що збираються мене вбити. Чоловіки назвалися співробітниками місцевого Центру боротьби з екстремізмом. Вони зажадали від мене імена моїх контактів в Інгушетії і погрожували вбити мою дружину і дітей, якщо я повідомлю про те, що сталося», – сказав Козловський.

Від Козловського вимагали розповісти, на кого він працює, і змушували стати їхнім інформатором. Вони також фотографували Козловського голим, погрожуючи опублікувати знімки. Потім співробітника Amnesty International вивезли в Північну Осетію і відпустили у аеропорту зі словами: «Ніколи не повертайся і не пиши про Інгушетію».

Amnesty International звернулася в російські правоохоронні органи, але про їхню реакцію поки нічого не повідомлялося. Козловський написав у мережі Twitter, що залишив Росію.