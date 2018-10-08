Російські телеканали проігнорували масові протести в Інгушетії

Російське державне телебачення ігнорує протести в Інгушетії, повідомляє радіостанція «Ехо Москви» з посиланням на дослідження аналітичної служби «Медіалогія». З моменту початку масових народних виступів республіці, федеральні канали не повідомляли про них жодного разу, вказують аналітики.

4 жовтня в столиці Інгушетії Магасі розпочалася акція протесту угоди про обмін територіями з Чечнею. 8 жовтня учасники мітингу перейшли на новий майданчик, узгоджений із владою.

Акція триває біля будівлі телерадіокомпанії «Інгушетія». Раніше вона відбувалася поблизу республіканського парламенту. Влада оцінює поточне число учасників мітингу в 100 людей, проте на вихідних воно доходило до кількох тисяч.

Акція узгоджена до 15 жовтня з одним обмеженням: у нічний час вона має припинятися.

7 жовтня на мітингу виступив колишній президент Інгушетії Руслан Аушев, який заявив, що керівництво республіки зробило помилку, уклавши договір із Чечнею без обговорення.

Керівники Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали 26 вересня договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами. Документ передбачає обмін територіями, але багато людей в Інгушетії вважають, що йдеться про передачу земель Чечні без компенсації.