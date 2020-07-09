Кадиров звинуватив іноземні спецслужби у вбивствах чеченців в Європі

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров звинуватив іноземні спецслужби у вбивствах в Європі чеченських блогерів Маміхана Умарова, відомого як «Анзор із Відня», і «Мансура Старого» – Імрана Алієва.

Тіло Умарова виявили у Відні 4 липня. У лютому у французькому місті Лілль був знайдений мертвим Імран Алієв. Вони критикували владу Чечні і особисто Рамзана Кадирова.

«І «Анзор із Відня», і «Мансур Старий», й інші блогери, які заробляють на ідеї псевдопатріотизму, стали і стануть жертвами спецслужб, які працюють проти Росії, і зокрема, мене», – написав Кадиров у телеграмі.

«Я знав, що ці ляльки закінчать своє життя саме так. Варто правозахисникам почати «переживати» за чиєсь життя, як воно незабаром обривається. Ну а що стосується убитих ... За що боролися, на те й напоролися!», – написав Кадиров.

У листопаді 2019 року голова Чечні на нараді з керівництвом республіки фактично закликав до розправ над користувачами інтернету за образи.

«Тих, хто порушує згоду між людьми, бреше, чинить розбрати. Якщо ми не зупинимо таких людей, не вб’ємо їх, не посадимо, що не налякаємо, нічого не вийде», – сказав Кадиров. За його словами, він готовий переслідувати того, хто зачіпає честь, навіть якщо «весь світ згорить синім полум’ям», і «закони всіх країн будуть порушені».

Інфографіка: Критики Рамзана Кадирова, на яких здійснили замах за кордоном – інфографіка

Пізніше Кадиров заявив, що його слова – це зворот, який не варто сприймати буквально. Кремль відмовився перевіряти висловлювання голови Чечні. У МВС Росії не знайшли порушень у його словах.

Маміхана Умарова вбили пострілом в голову 4 липня в передмісті Відня. Він вів ютуб-канал, в якому критикував Кадирова і його оточення. За підозрою у вбивстві затримали двох уродженців Чечні. Мотиви вбивства слідству поки що невідомі, проте політичний мотив не виключають.