21-річна дочка Кадирова стала заступником міністра культури Чечні

Старша дочка глави Чечні Рамзана Кадирова 21-річна Айшат Кадирова призначена першим заступником міністра культури Чеченської республіки. Про це сам Кадиров повідомив вчора у телеграмі.

«Не дивлячись на свої молоді роки, вона має багатий досвід керівництва найскладнішими і масштабними проектами зокрема і в галузі культури», – написав глава Чечні.

У березні 2020 року Кадиров нагородив доньку медаллю «За заслуги перед Чеченської Республікою». Як зазначалося, медаль була присуджена «за бездоганну сумлінну працю та внесок у розвиток культури і мистецтва».

Айшат Кадирова з 18 років очолює модний будинок Firdaws, який заснувала її матір Медні Кадирова у 2009 році.

У 2019 році «Открытые медиа» оприлюднили інформацію про те, що Айшат може належати бутик еротичного нижньої білизни у Грозному. Магазин працює з порушеннями низки російських законів, зокрема не видає чеки, продає товари без етикеток і не має достовірної юридичної особи.

У Кадирова десять дітей – чотири сина і шість дочок. ЗМІ неодноразово писали про те, що численні родичі Кадирова займають ключові державні посади, однак до цього його діти не займали ніяких посад у керівництві республіки. У 2018 році «Російська служба Бі-бі-сі» підрахувала, що з півтори сотні найбільш впливових чиновників 30 відсотків є родичами глави Чечні.

У липні 2020 року державний департамент США запровадив нові санкції проти Рамзана Кадирова за тортури, позасудові страти та інші порушення прав людини. Санкції також зачіпають дружину глави Чечні Медні Кадирову і його дочок Айшат і Карину (Хадижат).

Санкції передбачають, зокрема, заборону на в’їзд до США і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше щодо Кадирова були запроваджені економічні санкції. Коментуючи рішення американського зовнішньополітичного відомства, Кадиров заявляв, що його дружина і дочки були б готові відмовитися від своїх інтересів в США і Європі, якби вони у них були.