24-річна дочка Кадирова стане віцепрем’єркою Чечні

24-річна дочка голови Чечні Рамзана Кадирова Айшат стане віцепрем’єркою цієї російської республіки із соціальних питань. Пропозицію висунув голова парламенту Чечні Муслім Хучієв на розширеному засіданні уряду. Рамзан Кадиров схвалив це рішення.

Айшат Кадирова з 21 року була заступницею міністра культури Чечні, через рік обійняла і посаду міністра. Вона має звання заслуженого працівника культури республіки, має медаль ордену «За заслуги перед батьківщиною», медалі «За захист прав людини», «За заслуги перед Чеченською республікою», за «внесок у розвиток» регіону з нагоди його 100-річчя, орден Дружби від угруповання «ДНР» і найвищу нагороду Чечні – орден Кадирова.

«Безумовно, Айшат Кадирова зробила великий внесок у покращення діяльності регіонального Мінкульту, накопичила суттєвий досвід роботи», – написав Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі.

Десятки родичів Рамзана Кадирова обіймають високі державні посади у Чечні. У 2018 році російська служба Бі-Бі-Сі підрахувала, що зі 158 високих чиновників у Чечні 30% – родичі голови регіону. Проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалии зібрав список людей із клану Кадирових, які працюють у держструктурах республіки.

Чоловік Айшат Кадирової Вісхан Мацуєв у липні цього року став віцепрем’єром уряду Чечні й міністром сільського господарства.