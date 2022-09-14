16-річний син Рамзана Кадирова очолить усі дитячі й молодіжні організації Чечні

16-річний син голови Чечні Рамзана Кадирова Ахмад очолить усі дитячі та молодіжні організації цього регіону Росії. Про це стало відомо з репортажу ЧДТРК «Грозний», повідомив проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

У сюжеті показали зустріч неповнолітнього сина голови Чечні Ахмада Кадирова з міністром просвіти Росії Сергієм Кравцовим, де обговорювалися «нові ідеї виховання молодого покоління».

Міністр підтримав кандидатуру Ахмада Кадирова на посаду регіонального голови Російського руху дітей та молоді, під його керівництвом будуть об’єднані всі наявні в регіоні дитячі й молодіжні організації.

Діяльність сина Кадирова буде націлена на проведення державної політики «на користь дітей та молоді» Чеченської республіки, йдеться у сюжеті.

Загалом, за даними Кавказ.Реалій, високі державні посади у різний час обіймали близько 100 родичів Рамзана Кадирова. Сам голова Чечні коментував це так: «Мені не соромно. Якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я впораюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, головою району, головою адміністрації чи головою уряду? Мене це мало хвилює».

У вересні 2020 року старша дочка Рамзана Кадирова Айшат стала першою заступницею міністра культури Чечні, а згодом і міністеркою. У грудні 2020 року Хадіжат Кадирова, друга дочка голови Чечні Рамзана Кадирова, була призначена на посаду начальниці департаменту дошкільної освіти Грозного.

США внесли Рамзана Кадирова до списку санкцій за позасудові страти, тортури та інші серйозні порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову і його дочок Айшат і Каріну Кадирових. Санкції передбачають, зокрема, заборону на в’їзд у країну та ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше проти Кадирова запровадили економічні санкції.