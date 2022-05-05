Дохід дочки голови Чечні Рамзана Кадирова за рік збільшився у 50 разів

Дохід дочки голови російського регіону Чечні Рамзана Кадирова, яка обіймає посаду міністра культури республіки, за рік збільшився у 50 разів – з 845 тисяч рублів до 44 мільйонів, пише проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії, згадуючи офіційну декларацію Айшат Кадирової.

Як дочка Кадирова змогла за 2021 рік, залишаючись на держслужбі, заробити понад 44 мільйони рублів, неясно, йдеться в публікації. У ній також вказано, що Рамзан Кадиров опублікував у телеграм-каналі відео з візитом до будинку його 23-річної доньки. На записі видно припаркований у дворі автомобіль Lamborghini Urus, якого немає в офіційній декларації. У документі вказано лише записану на чоловіка Айшат Кадирової «Ладу 210740» за 200 тисяч рублів.

У 2021 році у міністра культури Чечні з’явився особняк площею понад 1600 квадратних метрів і два нежитлові приміщення на ділянці у шість соток – вартість всього об’єкта нерухомості може становити понад 50 мільйонів рублів. Дохід чоловіка Айшат Кадирової, який працює у підпорядкуванні у дружини, за останні два роки не змінився і склав півтора мільйона рублів.

Посаду міністра культури Чечні Айшат Кадирова обіймає з жовтня минулого року. До приходу на держслужбу вона п’ять років керувала домом ісламської моди Firdaws.

З липня 2020 року Айшат Кадирова разом із батьком, матір’ю і сестрою перебуває під американськими санкціями. Їм заборонено в’їзд до США. Згідно з заявою Держдепартаменту, відомство «має достовірну інформацію про те, що Кадирови прямо чи опосередковано причетні до корупції у значному розмірі» та порушень прав людини.

Уповноважений із прав людини в Чечні Нурді Нухажієв у грудні оголосив про вручення Айшат Кадировій медалі «За захист прав людини». Її батько, згідно з декларацією Кадирова за 2021 рік, став найбагатшим головою регіону в Росії. Дохід голови Чечні перевищив сумарний заробіток десяти губернаторів, які йшли за ним у списку.