Після сигналу тривоги в Севастополі заявили про падіння уламків дрона

Підконтрольний Росії голова Севастополя в окупованому Криму Михайло Развожаєв заявив, що увечері 3 жовтня над містом спрацювала система протиповітряної оборони.

Чиновник стверджує, що на дах одного із житлових будинків впали уламки БПЛА. За його словами, ніхто не постраждав, але від падіння частин безпілотника у кількох квартирах вибило шибки.

Водночас у Міністерстві оборони Росії заявили про нібито знищення української ракети «Нептун» над північно-західною частиною Чорного моря. Інформації про безпілотник у повідомленні російського відомства не було. Українська сторона цю заяву не коментувала.

Редакція поки що не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

Раніше у Севастополі оголосили повітряну тривогу, повідомляв кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Кримські телеграм-канали також писали про звук вибуху. У Севастополі зупинив рух морський і наземний громадський транспорт.

У місцевих пабліках останнім часом почали з’являтися масові скарги на відсутність доступу до укриття і поганий звук сирен у деяких районах Севастополя. Після чого Развожаєв визнав, що укриття в Севастополі не готові до «реалій» війни.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.