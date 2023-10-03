У Севастополі спрацювали сирени повітряної тривоги

У Севастополі в окупованому Росією Криму спрацювали сирени повітряної тривоги, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Також про повітряну тривогу заявив підконтрольний РФ голова міста Михайло Развожаєв.

Кримські телеграм-канали також пишуть про звук вибуху. Також у Севастополі зупинив рух морський і наземний громадський транспорт.

Редакція перевіряє інформацію.

У місцевих пабліках останнім часом почали з’являтися масові скарги на відсутність доступу до укриття і поганий звук сирен у деяких районах Севастополя. Після чого Развожаєв визнав, що укриття в Севастополі не готові до «реалій» війни.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.