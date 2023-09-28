«Агентство» показало масштаб руйнувань будівлі штабу Чорноморського флоту в Севастополі

Видання «Агентство» 28 вересня опублікувало фотографію будівлі штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі після ракетного удару.

Світлина показує масштаб руйнувань. На ній видно, що в будівлі зруйновані перекриття, а всередині панує хаос.

На відео очевидців, що публікувалися до цього, було видно, що будівля горить. Висновки про масштаб руйнувань військові експерти дотепер робили за супутниковими знімками.

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Удень 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Очільник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Міноборони Росії заявило, що після удару один військовий зник безвісти, а сили ППО нібито збили п’ять ракет. Однак фото, зокрема супутникові, та відео свідчать про те, що було кілька влучань ракет.

За словами очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, унаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу.