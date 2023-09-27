Російські ЗМІ оприлюднили відео з адміралом Соколовим, який коментує атаку на Севастополь

Російська державна інформагенція ТАСС 27 вересня в своєму телеграм-каналі опублікувала відеозапис, на якому адмірала Віктора Соколова, командувача Чорноморського флоту РФ, нібито запитують про ракетну атаку, здійснену минулого тижня на Севастополь.

На кадрах чути, як репортер запитує: «Чи не могли б ви в кількох словах розповісти нам, що трапилося, щоб заспокоїти севастопольців?» Соколов відповідає: «З нами нічого не сталося, життя триває. Чорноморський флот виконує поставлені командуванням завдання».

25 вересня офіційні представники України заявили, що Соколов був убитий під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі минулого тижня разом із 33 іншими офіцерами.

За останні два дні російські військові оприлюднили ще два відеозаписи Соколова, які мають довести, що адмірал живий, але жодний із них не вказував на дату зйомки.