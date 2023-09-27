Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські ЗМІ оприлюднили відео з адміралом Соколовим, який коментує атаку на Севастополь

Командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов

Російська державна інформагенція ТАСС 27 вересня в своєму телеграм-каналі опублікувала відеозапис, на якому адмірала Віктора Соколова, командувача Чорноморського флоту РФ, нібито запитують про ракетну атаку, здійснену минулого тижня на Севастополь.

На кадрах чути, як репортер запитує: «Чи не могли б ви в кількох словах розповісти нам, що трапилося, щоб заспокоїти севастопольців?» Соколов відповідає: «З нами нічого не сталося, життя триває. Чорноморський флот виконує поставлені командуванням завдання».

25 вересня офіційні представники України заявили, що Соколов був убитий під час удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі минулого тижня разом із 33 іншими офіцерами.

За останні два дні російські військові оприлюднили ще два відеозаписи Соколова, які мають довести, що адмірал живий, але жодний із них не вказував на дату зйомки.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG