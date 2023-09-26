«Якщо він мертвий, це хороша новина для всіх» – Умєров про ймовірну загибель командувача ЧФ Росії

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова, але заявив, що це була б «хороша новина для всіх».

«Він у нас перебуває на тимчасово окупованих територіях… його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території», – сказав Умєров у коментарі CNN.

Раніше сьогодні Міноборони Росії оприлюднило відео, де, ймовірно, Віктор Соколов, про загибель якого напередодні повідомила українська сторона, бере участь у засіданні колегії відомства. На оприлюдненому відео видно, ймовірно, Соколова, але він нічого не говорить.

У відповідь на це Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що «уточнюють інформацію» щодо ймовірної загибелі командувача Чорноморського флоту Росії.

«Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих – командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим – наші підрозділи уточнюють інформацію», – заявили в ССО.

22 вересня у Севастополі пролунали кілька вибухів. Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Згодом командування Сил Спеціальних операцій України заявило, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту Росії загинули 34 російських офіцери, зокрема і командувач флоту. «Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», – йдеться в повідомленні.

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Також деякі російські медіа заявляли про можливу загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова через удар по штабу в Севастополі 22 вересня. Офіційно про його загибель не повідомлялося. Міністерство оборони Росії підтвердило «зникнення безвісти» одного військового внаслідок удару.