Росія помститься за знищення флоту ракетою з ядерним двигуном?

- Повітряні сили України показали, як збивали вночі російські дрони.
- У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що ЗСУ фактично завдали поразки флоту Росії в Чорному морі. І навіть порівнюють успіхи у Чорному морі, зокрема в окупованому Криму, із харківським проривом. Як це вплине на хід війни Росії проти України?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Росія готується до випробувань або ж уже й випробувала ракети з ядерним двигуном, пише The New York Times. Журналісти звертають увагу на супутникові знімки, які свідчать, що на стартовому майданчику на північному полігоні Нова Земля впродовж тижня з'являлася спеціальна техніка – йдеться про тягач із причепом, який відповідає параметрам крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревестник». У попередні роки Росія вже проводила 13 невдалих випробувань «Буревестника» – усі невдалі. Що змінилося?
- Видання Axios пише про те, що президент США Байден переконуватиме союзників у Європі, що військова допомога Україні продовжуватиметься. Європарламент проголосував за перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки – в його межах буде створено спеціальний Український фонд у 50 мільярдів євро. Утім, Москва і надалі намагатиметься послабити підтримку України з боку США та Європи, вважають аналітики NYT.
- Тим часом США упродовж кількох останніх тижнів надсилали Україні ноти з вимогою посилити боротьбу із корупцією, пише CNN.
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