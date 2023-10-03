Європарламент схвалив створення Українського фонду на 50 млрд євро

Європейський парламент у вівторок схвалив зміни до довгострокового бюджету Євросоюзу до 2027 року. Поправки передбачають, зокрема, створення так званого Українського фонду на 50 мільярдів євро. Реалізація плану залежатиме від позицій окремих країн ЄС, зокрема Угорщини.

Про план створити такий фонд у червні оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Йдеться про фінансовий резерв для підтримки держбюджету та різних програм в Україні. Закупівля зброї з фонду не здійснюватиметься. Частково він фінансуватиметься за рахунок грантів, але більшу його частину становитимуть кредити.

У вівторок з’явилися повідомлення, що ЄС має намір розморозити кошти, призначені Угорщині, але заблоковані через конфлікт Брюсселя з Будапештом. Про цей план написали зокрема Financial Times та Reuters. Євросоюз звинувачує Угорщину у порушеннях принципу верховенства права – через здійснені за нинішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана зміни у роботі судової системи. У відповідь Орбан, як очікується, погодиться зі схваленим Європарламентом проєктом розширення бюджету ЄС, а, отже, – зі створенням Українського фонду.

Як стверджується, ЄС готовий розморозити 13 млрд євро із загальної заблокованої суми у 22 млрд, що призначалася Угорщині. Це кошти з так званого Фонду солідарності, який призначений для покращення інфраструктури та інвестиційної привабливості менш економічно розвинених країн ЄС.

Віктор Орбан вважається найбільш дружнім до Кремля з усіх лідерів країн ЄС. Він неодноразово висловлювався за припинення війни в Україні, навіть якщо це вимагатиме територіальних поступок з українського боку. Угорщина не надає військово-технічну допомогу Україні.