Чубаров: після ударів по російській армії в Криму починаються обшуки й арешти кримських татар

Окупаційні сили в Криму приходять з обшуками і затриманнями до кримських татар одразу після вибухів на території окупованого півострова. Таким чином окупанти намагаються утримувати контроль над суспільством і для цього посилюють репресії. Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Ми помітили, що після масових ударів з дуже міцними втратами для російської окупаційної армії, одразу здійснювалися масові обшуки, а потім арешти кримських татар. Так було після знищення військових літаків на аеродромі близько Сак в Новофедорівці минулого року. Буквально через день потім був знищений потужний склад боєприпасів у Джанкойському районі і тоді по всьому Джанкойському району пройшлися масові вторгнення в будинки кримських татар. Заарештували шістьох людей», – розповів він.

Читайте також: МЗС засудило етапування Джеляла та Ахтемових з Криму до Росії

Після влучання в штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі окупанти шукали тих, хто нібито навів удари українських спецслужб, зауважив Чубаров:

«Одразу після того, як нещодавно підірвали штаб ЧФ РФ в Севастополі, вони почали шукати сліди тих, хто навів українські спецслужби на цей об’єкт, і знову ж пройшлися по домах кримських татар. Так було, коли були підриви залізної дороги на перегоні Сімферополь-Бахчисарай. Отже, будь-який такий військовий акт і знищення військових об’єктів – одразу це відчувається на цивільному населенні. Але люди це розуміють, бо це є один з механізмів, як російські окупанти намагаються утримувати контроль над суспільством, і це для них звичайний метод посилити репресії».

У серпні 2023 року Представництво президента України в Криму повідомляло про 180 незаконно затриманих жителів півострова. Із них 117 – кримські татари.