Правозахисники: дружині заарештованого в Криму Асанова відмовили в побаченні з чоловіком у СІЗО

Дружина активіста з окупованого Бахчисараю Руслана Асанова, заарештованого 24 серпня, отримала відмову на прохання подати їй короткострокове побачення з чоловіком у другому слідчому ізоляторі Сімферополя. Про це Зера Мустафаєва повідомила організацію «Кримська солідарність».

Родичі отримали відповідь від старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу управління ФСБ Росії Віталія Власова. У листі до дружини Руслана Асанова йдеться, що «клопотання про надання дозволу на побачення розглянуто та винесено постанову про повну відмову».

Повідомляється, що після обшуку в Бахчисарайському районі Криму чоловіка взяли під варту на два місяці, але до СІЗО-2 у Сімферополі його доставили з флюсом – гнійним стоматологічним захворюванням, яке швидко прогресує. Зера Мустафаєва мала намір передати йому до ізолятора лікарські препарати.

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«Я принесла антибіотики, знеболювальні, але з усіх ліків у мене взяли тільки «Німесил». Медпрацівник сказала, що у них в аптеці все є», – розповіла Зера Мустафаєва.

24 серпня в Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму російські силовики провели обшуки в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова, після чого вони були доставлені до будівлі. 25 серпня російський суд відправив затриманих на два місяці до СІЗО.

Того ж дня кримські татари зібралися біля підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя, щоб підтримати затриманих. Російські силовики затримали тих, хто прийшов, у результаті понад 20 з них присудили адміністративні арешти — від однієї до семи діб.