Гуменюк: російська армія намагається перекидати резерви з Криму на південь материкової України

Російська армія намагається активно перекидати резерви з анексованого Криму до Запорізької та Херсонської області, заявила голова пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі українського телемарафону, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Для цього ворог використовує Керченський міст, щоб доставляти особовий склад та техніку.

Водночас речниця оперативного командування «Південь» наголосила, що потреба в перекиданні резервів до Херсонської та Запорізької областей говорить про «результативну роботу Збройних сил України».

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На її думку, російські війська намагаються оперативно відновлювати втрати, проте військові, які прибули до окупованих південних регіонів України, не знають географії тієї оперативної зони, до якої вони потрапляють.

Раніше Гуменюк наголосила, що росіяни не можуть у повному обсязі використовувати Керченський міст – обсяги перевезення вантажів, техніки та людського ресурсу значно скоротилися.

На початку вересня у Керчі помітили велику колону російської військової техніки. Як повідомляв кореспондент Крим.Реалії, через центральний район міста пройшли військові вантажні автомобілі, КАМАЗ та УРАЛ.