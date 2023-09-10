Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА на Крим

Крім того, Міноборони РФ стверджує, що вночі в Чорному морі було знищено три швидкохідні військові катери виробництва США

Міністерство оборони Росії повідомило про нічну атаку буцімто безпілотників на окупований Крим. За даними відомства, російська ППО збила на підльоті до півострова вісім дронів.

Крім того, Міноборони стверджує, що вночі в Чорному морі було знищено «три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя».

Українська сторона не коментувала цю інформацію.

Минулої армія РФ запустила по Україні 33 ударних безпілотники Shahed-136/131. За даними ЗСУ, випустили їх із північного напрямку, а саме з Курська, переважно у бік Київщини, де більшість із них і були знищені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG