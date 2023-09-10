Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА на Крим

Міністерство оборони Росії повідомило про нічну атаку буцімто безпілотників на окупований Крим. За даними відомства, російська ППО збила на підльоті до півострова вісім дронів.

Крім того, Міноборони стверджує, що вночі в Чорному морі було знищено «три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку Кримського узбережжя».

Українська сторона не коментувала цю інформацію.

Минулої армія РФ запустила по Україні 33 ударних безпілотники Shahed-136/131. За даними ЗСУ, випустили їх із північного напрямку, а саме з Курська, переважно у бік Київщини, де більшість із них і були знищені.