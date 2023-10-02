У Севастополі відкрили виставку вивезених росіянами експонатів із окупованого заповідника «Кам’яна могила» на Запоріжжі

У Севастополі на території заповідника «Херсонес Таврійський» відкрили виставку експонатів, вивезених росіянами із окупованої частини Запорізької області, повідомила Спілка археологів України.

«У тимчасово окупованому Криму на території заповідника «Херсонес Таврійський» експонують матеріали, викрадені росіянами із Запорізької області. Йдеться про знахідки зі всесвітньо відомої «Кам’яної могили», – йдеться у повідомленні.

«Кам’яна могила» – світова пам’ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя Запорізької області. Із 2008 року це Національний історико-археологічний заповідник. Пагорб, що тисячоліттями служив вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить кілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень – петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя.

Раніше українська влада повідомляла, що російські загарбники на території пам’ятки «Кам’яна могила» облаштували полігон, і що туди не пускають навіть місцевих.