МЗС засудило етапування Джеляла та Ахтемових з Криму до Росії

Міністерство закордонних справ України прокоментувало етапування ув’язнених у окупованому Криму першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також братів Асана та Азіза Ахтемових до Росії.

Відомство «рішуче засудило» цей крок і нагадало про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від грудні 2022 року, яка вимагає звільнити незаконно затриманих у Криму громадян України.

«Усі троє були затримані силовими структурами окупаційної адміністрації у вересні 2021 року за сфабрикованими звинуваченнями. Восени того ж року Нарімана Джеляла та братів Ахтемових додатково звинуватили у злочинах, які вони не скоювали», – заявляє міністерство.

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МЗС вказує на те, що кримські татари стали «однією з головних жертв репресій» російської влади на півострові, сотні з них «зазнали різних форм переслідувань за етнічним, політичним, релігійним підґрунтям».

«Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених російською окупаційною адміністрацією в Криму, та запровадити нові санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України», – додають у відомстві.

Напередодні дружина Нарімана Джеляла повідомила, що його й братів Асана та Азіза Ахтемових етапували до тюрем у Росії.

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Раніше повідомлялося, що російський Третій апеляційний суд загальної юрисдикції залишив без змін вирок підконтрольного Росії Верховного суду Криму у справі про «диверсію» на газопроводі в селі Перевальному, фігурантами якого є заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял та брати Азіз і Асан Ахтемови.

21 вересня 2022 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму засудив Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі на 1,5 роки.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі на рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі на рік.