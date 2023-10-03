Повітряні сили ЗСУ знищили ракету і 29 з 31 «шахеда» вночі 3 жовтня – офіційно

Російські військові вночі 3 жовтня атакували Україну 31 ударним безпілотником Shahed та крилатою ракетою «Іскандер-К», інформують Повітряні сили ЗСУ.

«Пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой. У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей», – ідеться в повідомленні.

Українські сили ППО знищили крилату ракету та 29 із 31 «шахеда», інформують Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.