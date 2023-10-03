У Павлограді внаслідок удару РФ виникла пожежа на підприємстві – Лисак

Унаслідок повітряного удару, здійсненого російськими військовими вночі 3 жовтня, в Павлограді сталася пожежа на підприємстві, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів», – написав Лисак у телеграмі.

За цим же повідомленням, унаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та автомобіль.

Українські військові змогли знищити над Дніпропетровщиною 13 безпілотників і крилату ракету, додали представники влади.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.