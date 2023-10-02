Армія РФ здійснила масований обстріл прикордонного села на Харківщині – влада

У понеділок, 2 жовтня, армія РФ здійснила масований обстріл села на Харківщині, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

«Близько 11:00 ворог завдав масованого артилерійського обстрілу по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району. Зафіксовано щонайменше 18 ударів», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок влучань знищено приватний будинок, пошкоджено господарчі споруди, поранених серед цивільного населення наразі немає.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.