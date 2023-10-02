Італія допоможе відновити собор в Одесі, зруйнований ракетним ударом РФ

Італія та Україна підписали угоду щодо відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який розбомбили російські військові, повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня.

«Сьогодні (2 жовтня – ред.) Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією», - сказав він.

За словами Таяні, відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

«І це –чіткий культурний та політичний меседж для України», – додав Таяні.

Він додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право.

«Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України», – наголосив очільник італійського МЗС.

У ніч проти 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За інформацією влади, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено майже 50 будинків, при чому – 25 пам’яток архітектури.

ЮНЕСКО назвала російську атаку на Одесу «зухвалою». Керівниця установи Одрі Азуле зазначила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ». Згодом Міноборони РФ опублікувало також окрему заяву щодо удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору, заявивши, що це робота української ППО.