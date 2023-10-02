Ранкова атака на Херсон: Прокудін повідомляє про чотирьох поранених

Російська армія обстріляла транспортне підприємство в Херсоні вранці 2 жовтня, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, обстріл стався близько 10 години ранку.

«Внаслідок обстрілу Херсона поранення отримали четверо людей, двоє з них знаходяться у тяжкому стані», – заявив Прокудін.

Напередодні на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще шестеро були поранені, двоє з них – діти.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.