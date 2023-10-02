У Херсоні сили РФ поцілили у храм, за добу – загиблий і поранені цивільні

У ніч із 1 на 2 жовтня під час російського обстрілу Херсона постраждали Свято-Духівський кафедральний собор та єпархіальне управління Херсонської єпархії, повідомили зранку 2 жовтня в пресслужбі Херсонської єпархії УПЦ.

«Снаряд влучив у підвальне приміщення єпархіального управління, а також на територію собору, внаслідок чого було пошкоджено центральний вхід, фасад, ризницю та підсобні приміщення, вибиті шибки у вікнах», – ідеться в повідомленні.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу сили РФ здійснили 71 обстріл із мінометів, артилерії, «Градів», танків, ПТРК, авіації та БПЛА, лише по Херсону вони випустили 20 снарядів.

«Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади в Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, обʼєкт критичної інфраструктури у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, двоє з них – діти», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.