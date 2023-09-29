Влада показала наслідки російського авіаудару по Херсону (відео)

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін опублікував відео наслідків чергового російського авіаудару по Херсону.



«Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування», – написав він у телеграмі.

За його словами, війська РФ також вдарили двома керованими авіабомбами по Бериславу та Ольгівці. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

Раніше голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про обстріл Херсона російською авіацією.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».