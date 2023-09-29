Російська авіація обстріляла Херсон – місцева влада

Російська авіація обстріляла Херсон, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Армія РФ обстріляла Херсон з авіації. Ураження зафіксоване у Дніпровському районі», – написав він у телеграмі.

Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».