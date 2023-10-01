На Донеччині через обстріли під завалами опинилась ціла родина – прокуратура

Внаслідок ракетного удару по селу Кіндратівка на Донеччині під завалами опинилася ціла родина, повідомляють місцеві прокуратура та поліція.

У прокуратурі зазначають, що в ніч проти 1 жовтня російська армія вдарила по селу Кіндратівка, ймовірно, зенітними ракетами С-300. Внаслідок атаки був зруйнований житловий будинок.

«Під завалами опинилися ціла сім'я: 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їхній 16-річний син із бабусею 57 років. Сім’ю з-під завалів дістав сусід-рятувальник. Всього через обстріл було пошкоджено 15 приватних будинків та господарських споруд», – кажуть у відомстві.

За інформацією поліції, за минулу добу під вогнем армії РФ опинилося 19 населених пунктів Донеччини – проти мирного населення застосовували авіацію, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню «Град», «Ураган» та артилерію.

«Росіяни скинули авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку. Поранення отримала 13-річна дитина. По Краматорську росіяни вдарили двома ракетами С-300. Пошкоджено будівлі та автомобілі», – уточнили в відомстві.

У Донецькій області зранку 1 жовтня два «шахеди» вручили в будинок, повідомляла місцева влада.

У ніч проти 1 жовтня у південних та східних областях України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, група ударних безпілотників РФ нині прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.