Зранку на Донеччині «шахеди» вручили в будинок, загинули та поранені люди – ОВА

У Донецькій області зранку 1 жовтня два «шахеди» вручили в будинок, повідомив в.о. голови обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«Зранку в Лимані два «шахеди» влучили в будинок – є інформація щодо загиблих і поранених, точні дані встановлюємо», – повідомив він.

Також, Мороз уточнив, що на Лисичанському напрямку в Сіверську пошкоджено два інфраструктурні об’єкти, у Званівці – два будинки.

Крім того, зі слів в.о.голови ОВА, на Волноваському напрямку одна людина поранена у Новоукраїнці Вугледарської громади. Під обстрілами зараз перебувають Пречистівка, Богоявленка і Вугледар.

Крім того, за словами місцевої влади:

на Донецькому напрямку одна людина поранена у Ласточкиному, також пошкоджено школу у Новоселівці Першій Очеретинської громади. На ранок 1 жовтня відбувся масований артобстріл Авдіївки. У Курахівській громаді під вогнем Веселий Гай, Ганівка, Костянтинопольське, Дачне і Дальнє – без жертв;

на Горлівському напрямку тричі обстріляна Дружківська громада: у Кіндратівці пошкоджено 15 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці – дві багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено три багатоповерхівки, в Петрівці – один приватний будинок. У Костянтинівці авіабомбою пошкоджено 18 будинків, підприємство і лінію електропередач.

У ніч проти 1 жовтня у південних та східних областях України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, група ударних безпілотників РФ нині прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.