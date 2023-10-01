Росія готується до «багатьох років війни» – британська розвідка

Документи, які, ймовірно належать Міністерству фінансів РФ, свідчать, витрати країни на оборону «мають зрости приблизно до 30% від загальних держвитрат у 2024 році», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

У розвідці кажуть, що Мінфін Росії пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що становить приблизно 6% ВВП та збільшення на 68%, порівняно із 2023 роком.

Експерти розвідки зазначають, що цілком ймовірно, що Росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат протягом 2024 року, але лише за рахунок економіки в цілому.

«Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні», – йдеться у зведенні розвідки.

Подібним планам передували публічні коментарі міністра оборони РФ Сергія Шойгу 27 вересня, в яких він висловив готовність до продовження війни у 2025 році, зазначили у Міноборони Британії.

На початку вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія готується до реваншу на сході. За його словами, на Лиманський напрямок російський Генштаб перекинув частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії РФ.

У розвідці Британії пізніше заявили, що Росія провела перекидання підрозділів нової 25-ї загальновійськової армії в Україну раніше, ніж планувала «частково тому, що РФ продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках».