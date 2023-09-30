Розвідка України завербувала кадрового військового РФ: подробиці спецоперації «Бариня»

Українська розвідка провела спецоперацію «Бариня», внаслідок якої було завербовано російського кадрового військового, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє «Укрінформ».

Він розповів, що розвідці вдалося завербувати російського лейтенанта Данила Алфьорова. Окупант звернувся до проєкту «Хочу жить». З червня 2023 року він працював на Сили оборони України.

За словами представника ГУР, завербований росіянин вивів 11 окупантів, які теж захотіли здатися у полон. Потім Алфьорова вивели на підконтрольну Україні територію.

«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон», – сказав росіянин.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 1 вересня зазначали, що підрозділи 25-ї армії мають замінити частини 41-ї загальновійськової армії.

На початку вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія готується до реваншу на сході. За його словами, на Лиманський напрямок російський Генштаб перекинув частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії РФ.

У розвідці Британії пізніше заявили, що Росія провела перекидання підрозділів нової 25-ї загальновійськової армії в Україну раніше, ніж планувала «частково тому, що РФ продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках».