Російські військові вдарили ракетами С-300 по Харкову, влучили в підприємство – влада

У ніч проти 1 жовтня російські військові завдали ракетного удару по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару по місту Харків. Зафіксовані «прильоти» 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється», – повідомив він.

Також за його інформацією, протягом доби армія РФ із артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

«Внаслідок артилерійського обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа. У с. Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп’янського району через обстріли горіла суха трава в полі», – повідомив голова ОВА.

Також він розповів, що близько 11:15 в лісі поруч з селом Оскіл Богодухівського району місцевий житель 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу «Пелюстка», чоловіка відвезли до лікарні з пораненням середньої тяжкості.

За даними рятувальників, армія РФ вдарила по Холодногірському району Харкову. Обійшлося без постраждалих.

У ніч проти 1 жовтня у південних та східних областях України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, група ударних безпілотників РФ нині прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.