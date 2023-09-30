Україна стане ключовим світовим виробником зброї – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем, «і це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись». Про це глава держави заявив 30 вересня у вечірньому зверненні.

«Працюємо, щоб почати в Україні виробляти такі потрібні нам системи. Колись, з часом, побачимо максимальну збройну потужність України, наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом і зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз», – сказав Зеленський.

Раніше 30 вересня на форумі оборонних індустрій президент України оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

На форумі українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами, на момент закриття заходу до Альянсу оборонних індустрій долучилися 38 компаній із 19 країн.