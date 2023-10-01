У Повітряних силах звітують про збиття 16 «шахедів» російської армії

У ніч проти 1 жовтня російські військові вкотре атакували територію України, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що армія РФ атакувала Україну ударними дронами з південного, південно-східного та північного напрямків, а саме – мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, Приморсько-Ахтарську й Курську.

Загалом було зафіксовано близько 30 ударних безпілотників.

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 «шахедів», – пише пресслужба.

У ніч проти 1 жовтня у південних та східних областях України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, група ударних безпілотників РФ нині прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.